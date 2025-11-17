「事故物件」とは、過去に事件や事故が発生した物件で、不動産取引では「心理的瑕疵物件」と呼ばれる。自殺や殺人だけでなく、亡くなった後に時間が経過した孤独死も含まれるが、そんな“敬遠される部屋”の価値を守ろうと、不動産コンサル会社「カチモード」を立ち上げたのが児玉和俊さんだ。近著「事故物件の、オバケ調査員 心理的瑕疵物件で起きた本当の話」（Gakken）では、事故物件に泊まり込み“異常の有無”を確かめる独