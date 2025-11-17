◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と王座を争う同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が１７日、自身のＳＮＳを更新。サンドバッグを打つ写真とともに「残り１週間最終調整完璧に仕上がってる最後まで楽しんで