日本時間午後１１時３０分にジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演する。ジェファーソン副議長は７日に「現在の政策スタンスは依然としてやや引き締め的だが、経済を抑制も刺激もしない中立的な水準に近づいている」、「このことを踏まえると、中立金利に近づくにつれて、政策をゆっくりと進めるのは理にかなっている」と述べていた。ジェファーソン副議長があらためて追加利下げを急がない姿