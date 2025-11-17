介護の末、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女の裁判で、東京地裁立川支部は女に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。【写真を見る】【速報】“老老介護”の末に102歳母親を殺害した罪に問われた71歳女に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 東京地裁立川支部小峰陽子被告（71）は去年7月、東京・国立市の自宅で、102歳の母親・フクさんの首を絞めるなどして殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容