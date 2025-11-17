Lifehacker 2025年8月29日掲載の記事より転載 みなさん「ながら聞き」してますか？私は最近、シンプルに活字を読むのがツラい＆仕事やランニングをしながら情報収集をしたいという経緯からAudibleを活用しています。もともと効率的に情報を収集したい性格かつ作業時に音を流していたいタイプということもあり、個人的には相性抜群だったんです。ただ、Audibleを含めた「ながら聞き」って内容が右から左に流れてしまうというか、定