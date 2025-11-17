連日、山形県内ではクマの目撃が止まりません。 【写真を見る】【動画】柿の木を登るクマが移動→翌日再び同じ柿の木に...緊急銃猟でクマ1頭を駆除クマの目撃件数は2200件を超える（山形） 県のまとめで、今月９日現在の今年のクマの目撃件数は２２５７件にのぼることがわかりました。 今月に入ってからの目撃件数は１６２件となっています。去年は１１月全体での目撃が２件となっていて大幅な増加です。 そんな中、山形県