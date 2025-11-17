令和ロマン・くるまが、インドで超満員のバスに乗車。周囲の乗客たちと押し合いへし合いする中、目的地までの所要時間が1時間半と聞き、絶望する場面があった。【映像】インドの満員バスの中の様子11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経