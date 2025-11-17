環境省は１７日、今年４月〜１０月末現在のクマによる人身被害件数が１７６件、被害者数が１９６人（いずれも速報値）と、記録が残る２００６年度以降の同期比で、過去最悪となったと発表した。これまでは、２３年度が被害件数１６５件、被害者数１８２人と最も多かったが、今年度は被害件数で１１件、被害者数で１４人、それぞれ上回った。１０月の１か月間の被害で見ても、７７件で８８人と、過去最悪だった２３年度をそれぞ