１６日に放送された日本テレビ系「笑点」では、演芸コーナーにコウメ太夫が登場。堂々と手の甲に書いたカンペを読み、観客も失笑した。コウメ太夫はいつもの真っ赤な振り袖と白塗り姿で登場。「チャンチャカチャンチャン」と歌い出し「酸素を吸ったかと思ったら〜窒素でした〜」「運命の人だと思って告白したら〜ガードレールでした〜チックショー」とネタをやる左手甲は黒くなっており、ネタが一つ終わると、しっかりその手の