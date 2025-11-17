Apple純正のノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスイヤホンであるAirPodsは、耳に着けているかどうかを判断して音楽をコントロールする「自動耳装着検出」や、会話を始めると自動で音量が下がる「会話感知」など、さまざまな独自機能を備えています。通常、これらの独自機能はAppleデバイスでしか使えませんが、これをAndroidなどのデバイスでも使用可能にするツール「LibrePods」がGitHubで公開されています。GitHub - kavishde