■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/13、NYダウ▲797ドル安、47,457ドル2）11/14、 NYダウ▲309ドル安、47,147ドル【前回は】相場展望11月13日号米国株: AI株の売りが続くか・買い戻しされるか?注目日本株: 今週が日本国内企業の決算発表のピーク●2．米国株：高値圏のAI関連株に気迷い、エヌビディアの決算発表11/19に注目1）史上最長となった米国政府封鎖は43日間で終了・この閉鎖のダメージは、大きい。経