樫尾俊雄発明記念館は、第8回「樫尾俊雄 発明アイディア コンテスト」の最終選考会を2025年11月16日(日)にオンラインで開催しました。全国の小学生から寄せられた302作品の中から、最優秀賞「樫尾俊雄賞」に「のびーるスニーカー」と「遺品トークン」が選ばれるなど、各賞の受賞作品が決定。受賞作品は、東京都世田谷区の樫尾俊雄発明記念館にて展示されます。 第8回「樫尾俊雄 発明アイディア コンテスト」受賞作品