7人組グループ・Travis JapanがMCを務めるフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜後11：00）17日、24日の2週にわたって、ドキュメント企画「THE一度も落とさずシュート」を届ける。今回は静岡・静岡市をホームタウンとし、Jリーグ黎明期から日本サッカーを支え続ける歴史あるクラブ・清水エスパルスの乾貴士と吉田豊が参加する。【写真】鹿島を満喫する吉澤閑也らこの企画は現役選手＆選手OBらが、Jリー