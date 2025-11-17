7年ぶりに芸能活動を再開する俳優の新井浩文（46）が17日、自身のXを更新。12月28日にゲスト出演する舞台のチケットの当選倍率が35倍だったことを報告し、反響に感謝した。新井は劇作家・赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストとしての出演が決定。同舞台は、赤堀による一人芝居と、映画監督・山下敦弘氏によるロードムービーが交互に展開される構成。12月22〜28日に、東京・下北沢「ザ・スズナリ」で上演される。