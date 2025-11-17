Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÍè½Õ¤ÎWBC¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢MLB¸ø¼°µå¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢NPB¤Î»î¹ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´Ä¶­¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÆü¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ìÀï¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤µå¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¤È