俳優のキムラ緑子（６４）が１７日、都内で舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（２６年１月２〜２０日、東京・三越劇場ほか）の取材会に松村雄基（６２）、林翔太（３５）と登場した。「ブギの女王」と呼ばれ、戦後の日本で絶大に支持された歌手・笠置シヅ子の人生を描く作品。新春公演に「歌の力、笠置シヅ子さんの力を借りて、楽しい作品にできたら。年の始めに良いものを見たなと言ってもらえるようなお芝居を作って