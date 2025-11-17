ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、昨季まで指揮していたレアル・マドリードで苦しんでいるFWエンドリックについて言及した。下部組織時代からプレイしていたパルメイラスで若くして台頭したエンドリックは2024年夏にレアルへ正式加入。パワフルなシュートを武器に途中出場が大半ながら、初年度の昨季は公式戦37試合で7ゴールを記録した。しかし、怪我で出遅れた今季はここまでの公式戦出場時間はわずか11分。