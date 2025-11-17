アトレティコ・マドリードは今夏にスペイン代表MFアレックス・バエナやアルゼンチン代表MFティアゴ・アルマダなど積極補強を敢行。開幕から3試合で未勝利とスタートダッシュには失敗したものの、その後は盛り返しており、現在はリーグ戦4連勝と好調をキープしている。そのアトレティコはチーム状況が良いなかで、ディエゴ・シメオネ監督の息子であるアルゼンチン代表FWジュリアーノ・シメオネとの契約延長に迫っている模様。スペイ