フリーアナウンサーの宇賀なつみさんが、大事な人に贈りたい最新手みやげ5選をセレクトの心得とともに教えてくれました。さりげない品から豪華手みやげまで旬の味が揃います。全国を飛び回って出合った素敵なお酒とおつまみと番組や取材で全国を飛び回るなかで、酒蔵やワイナリーを訪れる機会も多い、宇賀なつみさん。「手みやげにするお酒も、現地を訪れて印象に残ったものを贈ることが多いです。そのほうが贈る際の会話も盛り上