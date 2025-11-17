中日・清水達也投手が１７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約を更改し、３０００万円アップの年俸１億２５００万円でサインした。来季９年目で１億の大台を突破。「よかったなと思いますけど、まだ２６歳。これからだと思う。もっと上を目指して頑張っていきたい」と気を引き締めた。今季は５５試合の登板で４勝１敗４セーブ、３０ホールド。４年連続で５０試合以上をクリアした。「（球団から）それも言ってもらえました