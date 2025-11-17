湖池屋は11月17日、コーンスナックブランド「スコーン」から、新商品「濃厚カルボナーラ」を全国のコンビニエンスストアで発売した。期間限定商品としてコンビニのみで販売し、量販店などでの販売はしない。価格はオープン価格。1987年10月に販売を開始した「スコーン」は、「バーベキュー味」と「チーズ味」から展開。濃厚な味わいを特徴に、これまで多様なフレーバーを手がけてきた。2022年3月には、生地の食感や味付けなどをブ