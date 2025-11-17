動画配信サービスのＵ−ＮＥＸＴは１７日、２０２６年シーズンより、ゴルフのＬＰＧＡツアー（米女子）および海外女子メジャー全５大会を独占ライブ配信することを発表した。同社ではＰＧＡツアー（米男子）やＪＬＰＧＡツアー（国内女子）、男女の海外メジャー全９大会を含めて、世界の主要なゴルフイベントのほぼすべてを視聴可能になる。また、世界のゴルフを楽しむための新たな有料パック「ワールドゴルフパック」も提供開