【スノーボールバズーカ】 11月17日 発売中 価格：880円 3COINSにて、「スノーボールバズーカ」が11月17日現在販売されている。価格は880円。 本製品は雪玉や別売りの「フェイク雪玉」を撃ちだして遊べる玩具。ハンドルを引き切って雪玉をセットし、トリガーを引くと発射できる。雪玉は「フェイク雪玉」で3個までセットできる。