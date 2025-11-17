全長4.5m！ レクサス新「コンパクトSUV」発表！レクサスの米国法人（以下、レクサス）は2025年11月14日、コンパクトSUV「UX」の2026年型モデルを発表しました。全長4.5m！ レクサス新「コンパクトSUV」発表！UXは、2018年に初代モデルが登場。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新「コンパクトSUV」です！（22枚）2023年に「LBX」が発売するまで、レクサスのSUVにおけるエントリークラスの座を担いました。現在のUXの