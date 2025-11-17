情報源の一つとして本を活用しよう 前提として、私自身は本を読むこと自体をおすすめしたいわけではありません。本で学ぶ場合も、本から何を吸収するかというスタンスが非常に大事だと考えます。 不動産投資について書かれた本の種類や内容は多岐にわたりますが、中立的な立場で書かれている本はごくわずかだと私自身は感じています。これは、著者がこれまで扱った領域や経験がベースになることが多いためと推察します。