元立憲民主党参議院議員の芝博一さんが、亡くなっていたことがわかりました。75歳でした。 芝さんは名張市出身で、三重県議を3期務めた後、2004年の参議院選挙に三重選挙区から出馬し、初当選。参議院議員を3期務め、内閣官房副長官や、内閣総理大臣補佐官などを歴任したほか立憲民主党三重県連の初代代表も務めました。 2022年の参院選には出馬せず、政界を引退していました。関係者によりますと芝さんは、15日に特発