資料金丸座 香川県琴平町は17日、2026年の四国こんぴら歌舞伎大芝居の観覧チケットを2025年に続き、ふるさと納税の返礼品として取り扱うと発表しました。こんぴら歌舞伎の歴史の継承とにぎわい創出が目的です。 取り扱う座席は1公演につき、寄付金額8万円で前舟席1枚（座席指定不可）が限定6席、寄付金額6万円で升席1枚（平場A席）が限定10席です。 チケットの在庫がなくなり次第終了します。受付期間は2025年11月14