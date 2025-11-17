【新華社貴陽11月17日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州の鎮遠古城ではこのところ、周囲の山々が紅葉に染まり、その彩りが鏡のように澄んだ㵲陽河（ぶようが）に映り込んでいる。山と川と町並みが一体となって悠久の趣を漂わせ、山水画のような美しい景色を見せている。（記者/劉勤兵）