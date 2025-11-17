【新華社合肥11月17日】中国安徽省銅陵市義安区でこのほど、連なる青い山々が雲や霧の間に見え隠れする美しい風景が広がった。朝日が輝く中、遠くの山は煙のように青く霞み、雲と霧が渦を巻くように沸き立つ。まるで北宋時代の名画「千里江山図」が動いているように見え、言葉に尽くせない美しさをたたえている。