「あのちゃん」ことタレント・あのが16日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）に出演。コメントで共演者から笑いをとる場面あった。この日は「女性だけのメモドライブ」と題して、お笑いタレントのヒコロヒー、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴、タレントの朝日奈央、大家志津香、フリーアナの森香澄、歌手のあのがドライブに参加。車内で思った本音をリアルタイムでメモするという企画を実施した