先月、立て続けに発生した2つの台風によって被害を受けた東京の八丈島で、およそ1か月ぶりに断水が解消しました。八丈島では、先月、台風によって島内の全世帯およそ4100世帯で断水が発生したほか土砂崩れで水源が大きな被害を受けました。島内の一部地域ではおよそ1か月断水が続いていましたが、八丈町と東京都水道局が復旧作業を進め、15日午後、断水が解消しました。これにより、島内全域で水道が使えるようになったということ