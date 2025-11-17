厚生労働省厚生労働省は17日、顧客らが理不尽な要求をするカスタマーハラスメント（カスハラ）から労働者を保護するため、全ての企業に対策を義務付ける関連法を2026年10月1日に施行する方針を明らかにした。労働政策審議会に提案する。今年6月に成立した改正労働施策総合推進法などは全ての企業に対し、被害の発生を抑止する方策や、発生した場合の被害回復策といった対応を義務付ける内容。カスハラの具体例や対応の手順など