令和ロマン・くるまが、南アジア滞在中に相方・松井ケムリから第1子誕生の報告を受け、「差がついたな」と本音を漏らす場面があった。【映像】ケムリの第1子誕生報告LINEへの返信11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人