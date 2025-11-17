茶白の「キナコ」くん（推定5歳・男の子）との出会いは、まさに運命的なものでした。5年前の猛暑日、Xユーザー・mmmさん（@ycqolixhtBVYHfF）は、前月に茶トラの「ツナ」くん（推定5歳・男の子）を保護した場所で、子猫が廃材の隙間に入っていくところを目にしたのです。【写真】おんぶ大好き♡ 背中に乗ってうっとり…表情に注目「ツナくんを保護した場所とほぼ同じ敷地内でした。鉄の廃材の中から、かすかに子猫の鳴き声が