国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）は11月16日、イスラエル国防軍の戦車が同日朝、レバノン国内に設置した陣地付近で平和維持軍に向けて発砲したが、幸いにも人的被害はなかったと発表しました。イスラエル軍は悪天候による誤認だったと説明し、現在事件はさらに調査中です。UNIFILの声明によると、平和維持要員は当時、徒歩行進中で、襲撃を受けた後、近くで身を隠すよう迫られました。イスラエル軍の「メルカバ」戦車の重機関銃の