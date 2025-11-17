「宇宙マウス」4匹が11月14日、中国の有人宇宙船「神舟」に搭乗して無地に地球に帰還しました。宇宙船の帰還延期により、予定されていた5〜7日間の「短期出張」が14日間に及ぶ「長時間残業」となりました。この想定外の出来事により、宇宙飛行の旅を経験した「宇宙マウス」の科学的研究価値が倍増したとみられています。「宇宙マウス」4匹の地球帰還後、スタッフたちは彼らのために柔らかいクッションを敷き、大好物のゼリーや餌、