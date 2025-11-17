お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（44）が17日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。意外なイベント営業が決まったことを明かした。10月13日に閉幕した大阪・関西万博では、吉本興業のパビリオン「よしもと waraii myraii館」で、お笑いコンビ「レイザーラモン」らとともにカラオケ盆踊りを盛り上げた田崎。番組パーソナリティーの上沼恵美子は「ミャクミャクの次に活躍してたと思いますよ」と