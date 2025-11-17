ローソンは、11月25日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』キャンペーンを実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全7種)がもらえる企画や、店頭でのおまけ付きお菓子やグッズの販売、＠Loppi・HMV＆BOOKS onlineでのオリジナルグッズの受注販売などを実施する。○アニメ『ウマ娘 シンデ