NVIDIAが展開している推論用小型PC「DGX Spark」で『サイバーパンク2077』を遊ぶ様子をRedditで紹介していたユーザーに、現れたNVIDIA社員がより快適なセットアップについてアドバイスする一幕が見られたようだ。NVIDIA社員が推論用「DGX Spark」で『サイバーパンク2077』を快適に動作させる方法をアドバイスDGX SparkはBlackwell GB10チップを搭載し、LPDDR5x 128GBメモリを組み合わせてデスクトップ環境での推論処理を行える小型