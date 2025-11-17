巨人の三塚琉生外野手（２１）が１７日に都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４２０万円から３０万円アップの４５０万円でサインした。（金額は推定）今季、三塚は６月１３日に支配下契約を締結。背番号は「９６」に決まった。その日に一軍に出場登録され、同日のオリックス戦（京セラ）では「８番・ＤＨ」で即先発出場するなど飛躍の一年となった。三塚自身も「いろいろあったので、早かったような１年間でした」と振り返