石川県中能登町で16日、横断歩道を渡っていた女性が車にはねられ、死亡する事故がありました。事故があったのは石川県中能登町金丸の交差点で、16日午前10時半すぎ、横断歩道を渡っていた歩行者が乗用車にはねられました。この事故で、近くに住む80歳の女性が病院に搬送されたものの、頭を強く打つなどし約9時間後に死亡しました。現場は片側一車線の道路で、交差点には押しボタン式の信号が設置されていました。当時の信号の状況