蒸すだけでおいしく、器いらずで見た目も華やかな〈せいろ〉。これからの季節に大活躍してくれるアイテムですが、いざ使ってみると「お手入れはどうすれば？」「どこにしまえばいいの？」など気になることも。そんな素朴な疑問に、Q&A形式でお答えします！せいろのお手入れ方法は？Ａ．ペーパータオルで拭くか、水洗いでOK。しっかり乾燥させて。使い終わったらペーパータオルか、ぬらして堅く絞ったふきんで拭くだけで大丈夫