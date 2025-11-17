資料 秋の高校野球・明治神宮大会の準決勝が17日、行われました。香川の英明は兵庫の神戸国際大付属に敗れ、決勝進出はなりませんでした。 この大会2試合連続で先制している英明は1回、2アウト満塁のチャンスを作ります。しかし、6番・松本倫史朗がレフトフライに倒れて得点できません。 英明は3回にもランナーを3塁に進めますが、スクイズを外されチャンスを生かせません。 3回にもチャンスをつぶした英明はそ