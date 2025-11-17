アジア株ポップマート上げ帳消し、ラブブ映画化も人気ピーク達したとの見方韓国株は大幅高 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 26362.95（-209.51-0.79%） 中国上海総合指数 3973.31（-17.18-0.43%） 台湾加権指数 27468.92（+71.42+0.26%） 韓国総合株価指数 4081.22（+69.65+1.74%） 豪ＡＳＸ２００指数 8634.90（+0.38+0.00%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84754.44