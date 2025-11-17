東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 GDP速報値（第3四半期）08:50 結果-0.4% 予想-0.6%前回0.6%（0.5%から修正）（前期比) 結果-1.8% 予想-2.4%前回2.3%（2.2%から修正）（前期比年率) ※要人発言やニュース 【その他】 ロシア黒海沿岸に位置する最大の石油輸出港ノヴォロシースクが操業再開