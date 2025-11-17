青島市西海岸新区の社会福祉センターで、リハビリ訓練を受ける高齢者。（１１月４日撮影、青島＝新華社記者／王凱）【新華社青島11月17日】中国山東省青島市はここ数年、高齢者介護サービス関連の政策を集中的に打ち出し、シルバー向け事業・産業の協調的発展を促進、「シルバー経済」の新たなエコシステムを構築している。同市の西海岸新区には市の重点民生プロジェクトの社会福祉センターがあり、同区政府が主導し、瑞源控股