日本相撲協会は17日、大相撲九州場所10日目の幕内取組を発表し、椎間板ヘルニアで初日から休場していた平幕・明生（30＝立浪部屋）が途中出場する。錦富士との対戦が組まれた。今場所は西前頭18枚目で負け越しが決まっており、来場所の十両転落が濃厚となっている。腰痛を抱えていた明生は秋場所後の10月17日に手術。「腰椎椎間板ヘルニア。今後約1カ月のリハビリテーションを要する」との6日付の診断書を提出し、初日から休場