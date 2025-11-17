弁護士の八代英輝氏が17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にコメンテーターとして生出演し、コメ価格が過去最高値を更新したことについて見解を示した。スーパーでのコメの平均価格が11月3〜9日の週で、5キロ当たり4316円を記録。5月12〜18日に記録した4285円の過去最高値を6カ月ぶりに更新した。備蓄米の流通量が減った上、銘柄米が10週連続で値上がりしていることが影響したとみられる。八代氏は「流通の過程で結