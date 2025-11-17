俳優の醍醐虎汰朗（25）と俳優の中川大輔（27）が17日、都内でMBS「ifの世界で恋がはじまる」（木曜深夜1・29）の完成披露トークイベントに登壇した。本作は醍醐と中川のダブル主演。醍醐演じる加納彰人が、理想の自分が生きる並行世界に迷い込み、中川演じる大狼誠司との不器用なラブストーリーが展開される。BLドラマに主演するにあたり、醍醐は「新しい挑戦をすることになるから、またいつもとは違った取り組み方をしない