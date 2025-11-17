１４日のフジテレビ「ザ・共通テン！」ＳＰは、有名人の冷蔵庫のぞき見１３連発が放送された。グルメリポーターの彦摩呂が「最強お取り寄せデザート」として冷蔵庫から取り出したのが愛知県名古屋市の加藤林檎「文菓アップルパイ」。テロップでは「オリジナルブレンドのスパイスバターを塗り低温で長時間焼いたサクサクのパイ生地」と紹介された。口にしていないスタジオゲストたちも、見ただけで「うまい！」とうなるサクサ